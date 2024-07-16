Pedullà rivela: "Pongracic molto tentato dall'offerta della Fiorentina, l'inserimento viola è stato forte"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che Marin Pongracic, difensore del Lecce e promesso sposo del Rennes, è molto tentato dall'offe...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2024 11:47

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