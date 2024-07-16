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Pedullà rivela: "Pongracic molto tentato dall'offerta della Fiorentina, l'inserimento viola è stato forte"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che Marin Pongracic, difensore del Lecce e promesso sposo del Rennes, è molto tentato dall'offe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 11:47
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che Marin Pongracic, difensore del Lecce e promesso sposo del Rennes, è molto tentato dall'offerta fatta dalla Fiorentina. Pongracic sembrava infatti ormai destinato al Rennes ma l'inserimento in extremis della Fiorentina dopo aver raggiunto gli accordi con il Nottingham Forest per la cessione di Milenkovic potrebbero far saltare la trattativa e portare il giocatore in riva all'Arno. Questo il Tweet di Pedullà:


MILENKOVIC AL NOTTINGHAM

https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-milenkovic-al-nottingham-domani-la-chiusura-della-trattativa-con-la-fiorentina/260829/

 

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