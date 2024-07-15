Di Marzio conferma: "Milenkovic al Nottingham. Domani la chiusura della trattativa con la Fiorentina"

Movimenti in uscita in casa Fiorentina. Dopo le partenze a zero di Bonaventura, Castrovilli e Duncan, la viola si prepara a salutare anche Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, infatti, è sempre più...

Movimenti in uscita in casa Fiorentina. Dopo le partenze a zero di Bonaventura, Castrovilli e Duncan, la viola si prepara a salutare anche Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, infatti, è sempre più vicino al Nottingham Forest e nella giornata di martedì ci sarà la chiusura della trattativa. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

ALFREDO PEDULLA' ANNUNCIA LE CIFRE DI MILENKOVIC AL NOTTINGHAM FOREST

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-per-milenkovic-al-nottingham-svolta-vicina-si-puo-chiudere-a-12-milioni-piu-bonus/260826/