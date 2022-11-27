Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez

L'asse di mercato tra Fiorentina ed Atalanta potrebbe scaldarsi

Ci sono situazioni già sufficientemente fluide come quella che può portare Sabiri (Samp) a Firenze e quelle dal profilo più complicato come l'improvvisa - e pesante in chiave economica - asse di mercato che andrebbe svilupparsi fra la Fiorentina e l'Atalanta che hanno parlato (e lo rifaranno presto) di Gollini e di Boga. Il club viola, dunque, si sta muovendo e con l'arrivo di Italiano a Firenze, già le settimane prima del Natale saranno quelle decisive per gettare le basi delle operazioni (in entrata e in uscita) che la Fiorentina vuole sottoscrivere a gennaio.

Fra queste, ad esempio, vanno ricordati i contatti con il Bologna che da un lato potrebbe essere la nuova casa di Maleh ma anche di Zurkowski e dall'altro è pronto a valutare una proposta della Fiorentina nel caso Dominguez non dovesse arrivare al rinnovo del contratto. Il centrocampista era stato accostato alla maglia viola già in passato e un ritorno di fiamma non deve sorprendere.Parlando di contratti da rinnovare, la Fiorentina monitora anche la posizione di Pereyra che al momento continua a rimanere distanza da un nuovo accordo con l'Udinese e che con l'inizio del 2023 andrà in regime di svincolo. Lo scrive La Nazione.

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