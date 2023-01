Se arriverà una proposta per Gollini lascerà la Fiorentina e Cerofolini diventerà il secondo portiere

La Fiorentina ha in uscita Pierluigi Gollini: se arriverà una proposta, risolverà il prestito del portiere proprietà Atalanta e promuoverà Cerofolini come vice Terracciano, col giovanissimo Tommaso Martinelli come terzo. Cerca un terzo portiere anche il Bologna, lo cercherà anche il Torino dopo l’uscita di Berisha (Gemello verrà promosso come vice Milinkovic-Savic). Lo riporta TMW

