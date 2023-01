La Fiorentina acquista dal Trastevere il 2005 Scuderi che ha già otto presenze in Serie D

Questo il comunicato apparso nel sito del Trastevere Calcio riguardo la cessione di Scuderi alla Fiorentina:

“Il Trastevere Calcio comunica di aver ceduto alla Fiorentina il giocatore Giulio Scuderi, attaccante classe 2005, otto presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D nella prima metà di stagione. Un’operazione portata avanti dal direttore sportivo Flavio Betturri in sinergia con il responsabile del settore giovanile, Fabrizio Ciotti, che già nella scorsa estate aveva segnalato le qualità del giocatore poi aggregato alla prima squadra fin dal ritiro. Una grande soddisfazione per la società, che consegna l’ennesimo giocatore al professionismo, con l’auspicio che Giulio possa confermare le sue enormi qualità anche in maglia viola e dimostrare tutto il proprio valore nella sua futura carriera che, gli auguriamo, essere luminosa e ricca di soddisfazioni. In bocca al lupo leone!”