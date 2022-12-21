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Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva

Gollini potrebbe tornare a Bergamo per prendere il posto di Sportiello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2022 09:36
Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pierluigi Gollini (ACF Fiorentina)

"Il Milan vuole subito Sportiello. Ipotesi Gollini numero 12", titola oggi L'Eco di Bergamo in taglio basso di prima pagina. Il Milan vuole chiudere l'operazione Sportiello in tempi rapidi data l'assenza di Mike Maignan che sarà più lunga del previsto. E così l'Atalanta deve correre ai ripari per coprire le spalle di Musso: l'idea potrebbe essere quella di riportare alla base Pierluigi Gollini, chiuso alla Fiorentina, dove ha trovato pochi gettoni in stagione. 

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