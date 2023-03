Gollini: “Alla Fiorentina sono stato preso in giro, mi hanno fatto passare la voglia di giocare”

Esordio con la maglia del Napoli per Pierluigi Gollini grazie al forfait di Meret, ai microfoni di DAZN queste le parole del portiere azzurro che ha sferrato un durissimo attacco alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad essere sereno e fare la partita che ho fatto”.

Cosa è successo a Firenze?

“I primi 6 mesi a Firenze sono stati molto duri, ho vissuto un periodo bruttissimo per me, stavo male mentalmente, non avevo più voglia di giocare, non mi divertiva giocare a calcio, avevo perso la passione per l’ambiente che ho trovato, la gente che ho trovato in quell’esperienza mi ha fatto passare la voglia. Adesso ho ritrovato me stesso. Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi preso in giro, siamo pagati per allenarci al massimo però per me il calcio è sempre stato la mia vita e quando non sto bene faccio fatica ad esprimermi in campo. Quando ero a Bergamo mi sentivo come in una famiglia, la stessa cosa che succede a Napoli”.

IL VIDEO DELLE PAROLE DI BORJA VALERO