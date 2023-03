Borja Valero: “Conference? Fiorentina non deve avere paura di nessuno. Castrovilli? Fa la differenza”

Borja Valero ha parlato ai microfoni dei giornalisti alla partita in memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco le sue parole:

“Ricordo di Davide? Fare l’esordio nelle glorie Viola in una partita in ricordo di Davide è ancora più bello quindi spero che sia una festa per tutti.

Insidie contro la Cremonese? L’insidia più grande potrebbe essere pensare alla partita di Conference invece che a quella di domani. La Fiorentina ha ancora un campionato da giocare e fare più punti possibili per arrivare in alto in classifica.

Conference League? La Fiorentina può vincere assolutamente la Conference League, se l’ha vinta la Roma anno scorso non vedo perchè non potrebbe la Fiorentina. Poi chiaramente ci sono squadre forte. Fiorentina deve pensare solo a sè stessa ed al suo gioco e se lo fa non deve avere paura di nessuno.

Castrovilli? Uno dei giocatori più importanti di questa rosa perchè ha qualità ed è un giocatore diverso che può saltare l’uomo e fare la differenza nella trequarti. Credo sia perfetto per il gioco di Italiano ed è bello vederlo di nuovo a livelli alti come aveva già fatto vedere: speriamo che cresca ancora a livello fisico perchè sarà importante da qui alla fine.”

