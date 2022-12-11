Da Salerno scrivono: "Gollini a gennaio potrebbe diventare il nuovo portiere della Salernitana"

Con l'infortunio di Sepe la Salernitana potrebbe cercare un altro portiere a gennaio, uno dei nomi è quello di Pierluigi Gollini, in prestito dall'Atalanta alla Fiorentina

Questo quello che scrive il portale sulla Salernitana riguardo Gollini. Il portiere della Fiorentina che non sta trovando spazio tra i titolari con Terracciano sempre preferito da mister Vincenzo Italiano per la porta viola. Ecco la notizia di Tutto Salernitana:

"Nella giornata di ieri, Rocco Hunt annuncia, con un post su Instagram raffigurante lui nel suo primo videoclip, che per il terzo anno consecutivo è l’artista più visualizzato in Italia su VEVO con quasi 750 milioni di visualizzazioni in 3 anni. Questo è un grande successo sia per il cantante salernitano, ma soprattutto per la città di Salerno, sempre anch’essa terra di grandi poeti, ed anche grandi cantanti.

E proprio Salerno potrebbe accogliere un nuovo cantante. Ma non in concerto, perché lui non è un vero e proprio cantante, però anche in esso ha un gran talento. Lo si vede, infatti, dai numeri su Spotify, con ben 6.051 ascoltatori mensili, e su Youtube, che questo ragazzo ha realizzato, grazie alle sue due canzoni trap pubblicate, ossia “Rapper coi guanti” – la sua prima canzone, pubblicata 4 anni fa, ed il suo più grande successo in campo musicale finora - e “Champions dream”, quest’ultima in featuring con il rapper Vegas Jones. Ma potremmo vederlo giocare all’Arechi, di granata vestito.

Pierluigi Gollini, in arte Gollorius, è uno dei nomi in lista per sostituire Luigi Sepe, che starà fuori per più di un mese per un infortunio al polpaccio, in questo calciomercato invernale. Il portiere classe 1995 non sta trovando spazio alla Fiorentina, squadra che in questo calciomercato estivo lo ha acquisito in prestito dall’Atalanta. Per lui, questo a Firenze è stato un ritorno, avendo dal 2010 fino al 2012, militato nel vivaio Viola. L’Atalanta è la squadra che gli ha fatto fare il salto di qualità definitivo.

I bergamaschi lo acquistarono prima in prestito nel gennaio del 2017 dall’Aston Villa, per poi riscattarlo nel luglio del 2018. È arrivato a Bergamo nel periodo in cui l’Atalanta era un’autentica rivelazione del calcio italiano, ma anche del calcio internazionale, avendo giocato anche in Champions League con i nerazzurri, mostrando nelle 10 partite giocate nelle due edizioni della competizione europea più importante, ossia la 2019/20, dove l’Atalanta arrivò a giocarsi i quarti di finale, poi eliminati dal PSG, ed è stata anche la migliore stagione per il portiere nativo di Bologna, e la 2020/21, tutto il suo immenso talento.

Immenso talento che lo ha portato nel luglio 2021, in prestito, di nuovo in Inghilterra - nazione in cui è cresciuto calcisticamente, avendo militato nel vivaio del Manchester United, e poi, dopo una breve parentesi a Verona, nella, citata prima, Aston Villa – al Tottenham, poi allenato dal novembre 2021 da Antonio Conte. Con gli Spurs però non ha trovato tanto spazio, giocando 10 partite totali, e neanche una in Premier League.

In questa prima metà di stagione, finora Gollini ha ottenuto con i Viola, 8 gettoni, di cui 3 in campionato, ossia le prime 3 partite del campionato 2022/23 della Fiorentina, contro Cremonese, Empoli e Napoli; e 5 in Conference League, ossia le prime 5 partite del girone.

Per Gollini, la Salernitana potrebbe essere un’occasione per rilanciarsi. Anche perché per quello che Sepe ha dimostrato nella prima parte di stagione, dovrà tornare assolutamente il Pierluigi Gollini che tutti abbiamo conosciuto ai tempi dell’Atalanta e che tutti vorremmo rivedere. Ma sicuramente, chi è amante della musica rap/trap come colui che vi scrive, vorrebbe rivederlo anche sul palcoscenico musicale. I suoi versi sono ancora nella nostra mente."

FOTO E VIDEO DELLA FESTA MAROCCHINA NEL PIENO CENTRO DI FIRENZE

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