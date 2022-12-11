Le immagini più belle della grande festa gioiosa dei marocchini in Piazza del Duomo a Firenze
Una grande festa e tanta gioia dei marocchini a Firenze dopo la vittoria contro il Portogallo. Le immagini
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2022 18:12
Grandi festeggiamenti ieri a Firenze, in Piazza del Duomo, per il passaggio del turno del Marocco alle semifinali del mondiale dopo la vittoria contro il Portogallo. Nel pieno centro di Firenze è esplosa la festa, queste gli scatti di Massimiliano Barca, che ritraggono la gioia del popolo marocchino a Firenze
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