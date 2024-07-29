Clamoroso al Monza: dopo il mancato arrivo di Gollini i brianzoli chiudono per Keylor Navas

L'ex portiere di Real Madrid e PSG Keylor Navas arriverà domani in Italia per firmare con il Monza di Nesta

Colpo clamoroso del Monza che, secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, avrebbe praticamente chiuso per l'arrivo di Keylor Navas alla corte di Nesta. Soltanto pochi minuti fa, Di Marzio aveva annunciato che era saltata la trattativa che avrebbe portato Gollini, ex Fiorentina, tra i pali dei brianzoli. Il portiere ex Real Madrid e PSG arriverà in Italia domani e sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Ecco l'annuncio di Di Marzio:

GOLLINI-MONZA AFFARE SALTATO

https://www.labaroviola.com/dietrofront-sul-trasferimento-di-gollini-al-monza-il-portiere-ex-fiorentina-per-ora-resta-allatalanta/262300/