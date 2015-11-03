Notizie Navas Fiorentina

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Clamoroso al Monza: dopo il mancato arrivo di Gollini i brianzoli chiudono per Keylor Navas
29 luglio 2024 14:08
Fabrizio Romano rivela: "Offerto Kaylor Navas alla Fiorentina, la società viola ha rifiutato la proposta"
04 agosto 2023 00:19
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