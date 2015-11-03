Labaro Viola

Notizie Navas Fiorentina

Clamoroso al Monza: dopo il mancato arrivo di Gollini i brianzoli chiudono per Keylor Navas

29 luglio 2024 14:08

Fabrizio Romano rivela: "Offerto Kaylor Navas alla Fiorentina, la società viola ha rifiutato la proposta"

04 agosto 2023 00:19

Archivio

Esplora l'archivio di Navas

Sett. 31
Sett. 31