Da Coverciano: Milenkovic e Gollini ancora a parte. Adesso due giorni liberi per la Fiorentina

Questa mattina la Fiorentina è scesa in campo a Coverciano per un allenamento congiunto (amichevole) con il Prato. Assenti, ovviamente, i Nazionali, ma non solo. Infatti, mister Italiano ha dovuto fare, ancora, a meno di Nikola Milenkovic e di Pierluigi Gollini che hanno svolto degli allenamenti individuali per recuperare al 100% dai rispettivi problemi fisici. Dopo l’allenamento di oggi, il tecnico viola ha deciso di concedere due giorni di riposo ai ragazzi. La squadra si ritroverà martedì per preparare la partita contro l’Atalanta.