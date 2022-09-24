Retroscena Bucchioni: "Della Valle chiese a Batistuta di diventare ambasciatore Tod's in Sudamerica"

Un curioso retroscena quello raccontato da Enzo Bucchioni, la proposta di un ritorno alla Fiorentina da parte dei Della Valle a Batistuta

Dopo le parole di Batistuta che ha aperto su un suo ritorno alla Fiorentina come dirigente, ha commentato queste parole Enzo Bucchioni su Radio Bruno. Queste le parole del giornalista:

"Batistuta non era mai stato cosi esplicito riguardo un suo ritorno alla Fiorentina. Io sono stato testimone dopo l'Hall of Fame a Firenze nel salone dei 500 in cui Gabriel era presente e si parlava di un suo ingresso in società già allora, dopo la manifestazione e andando allo stadio insieme con lui e Andrea Della Valle, il presidente ha chiesto a Batistuta di essere il testimonial per Tod's in Sudamerica, Batistuta è sbiancato dopo aver sentito quella proposta.

Quella di adesso sono suggestioni, il rapporto con gli ex non è mai facile vedi Antognoni e Dainelli, di sicuro questi personaggi portano un grande bagaglio ma rischiano di diventare ingombranti. Batistuta diventerebbe ingombrante, diventerebbe la Fiorentina di Batistuta e non quella di Commisso, per lo stesso motivo la Juventus non richiama Del Piero, Maldini al Milan è diverso perchè il club appartiene ad un fondo di investimento, lui è entrato al posto giusto nel momento giusto, Maldini è una persona straordinaria."

LE PAROLE DI BATISTUTA

https://www.labaroviola.com/batistuta-apre-al-ritorno-linter-ha-zanetti-il-milan-ha-maldini-la-fiorentina-e-casa-mia-vediamo/187310/