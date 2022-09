Batistuta apre al ritorno: “L’Inter ha Zanetti, il Milan ha Maldini, la Fiorentina è casa mia, vediamo…”

Presente al Festival dello Sport di Trento anche Gabriel Omar Batistuta. L’attaccante argentino, ex di Fiorentina e Roma tra le tante, ha parlato proprio del club toscano durante l’evento, non chiudendo la porta a un suo eventuale ritorno. Batistuta aspetta infatti una buona opportunità per far crescere un club. Il primo pensiero va, ovviamente, alla Fiorentina, club dove Batistuta ha trascorso nove anni della sua carriera: “L’Inter aveva Facchetti e ora ha Zanetti come faro, il Milan ha Maldini. La Fiorentina è casa mia, quindi vediamo… Io aspetto delle buone opportunità“, ha dichiarato Batigol. Lo riporta sul suo sito Gianluca Di Marzio

NICO ESCLUSO DALLA GARA