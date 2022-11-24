Nazione, Gollini all'addio. Idea Cragno ma la Fiorentina vuole il prestito senza diritto di riscatto
Prima di far rientrare Gollini a Bergamo, la Fiorentina cerca un vice Terracciano
L’eventuale strappo con Gollini sarà motivo di confronto al tavolo del mercato del club, la prossima settimana. Presente anche Italiano che ovviamente potrà dare anche il suo via libera al ritorno a Bergamo del numero uno, ma prima vorrebbe poter inserire accanto a Terracciano una nuova alternativa. La sensazione che si vada a riparlare con il Cagliari per Cragno è concreta, anche se la Fiorentina vorrebbe evitare che oltre al prestito, il club sardo voglia inserire un diritto di riscatto obbligatorio ma a una cifra obiettivamente (per quanto riguarda la stagione in corso di Cragno) fuori misura. Lo scrive La Nazione.
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