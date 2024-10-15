Gollini è un flop anche al Genoa, dopo le papere adesso anche l'infortunio. Verrà operato all'anca

Gollini non trova pace, da una parte il rendimento fallimentare in campo, dall'altra l'operazione dopo l'infortunio

Il Genoa, oltre al momento delicatissimo vissuto dal punto di vista del rendimento, deve fare i conti con un'infermeria satura. L'ultimo infortunio in ordine cronologico ha interessato Pierluigi Gollini, vittima di un problema all'anca che necessita di intervento chirurgico. Il portiere ex Fiorentina è protagonista di un inizio di stagione fallimentare, con diversi gravi errori che hanno tolto diversi punti alla squadra allenata da Gilardino

Cos'ha Gollini? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero del portiere rossoblù.

Come reso noto dal Genoa sui propri canali ufficiali, "Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità".

L'infortunio di Gollini scaturisce da un problema poco frequente, ecco perché al momento - finché il portiere non verrà operato - risulta complicato azzardare quando tornerà in campo e i tempi di recupero necessari a ristabilirsi.

Il portiere pronto a sostituire Gollini tra i pali del Genoa, finché l'ex Atalanta e Napoli non guarirà dall'infortunio, è il secondo Nicola Leali.

Gollini - suo malgrado - va a far compagnia agli altri infortunati della rosa del Genoa: da Badelj a Vitinha, ecco tutti i calciatori di cui Gilardino non può disporre al momento.

Badelj - Lesione al polpaccio - Rientro fine ottobre

Bani - Problema muscolare - Rientro fine ottobre

De Winter - Problema muscolare - Rientro metà novembre

Ekuban - Problema ai flessori - Rientro metà ottobre

Frendrup - Lesione muscolare - Rientro metà ottobre

Gollini - Lipoma all'anca - Da valutare

Malinovskyi - Lussazione articolare e frattura del perone - Rientro aprile 2025

Messias - Problema al polpaccio - Rientro metà ottobre

Vitinha - Lesione ai flessori - Rientro inizio novembre

PONGRACIC UN VERO E PROPRIO CASO IN CASA FIORENTINA

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