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Gollini è un flop anche al Genoa, dopo le papere adesso anche l'infortunio. Verrà operato all'anca

Gollini non trova pace, da una parte il rendimento fallimentare in campo, dall'altra l'operazione dopo l'infortunio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2024 20:32
Gollini è un flop anche al Genoa, dopo le papere adesso anche l'infortunio. Verrà operato all'anca -
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Il Genoa, oltre al momento delicatissimo vissuto dal punto di vista del rendimento, deve fare i conti con un'infermeria satura. L'ultimo infortunio in ordine cronologico ha interessato Pierluigi Gollini, vittima di un problema all'anca che necessita di intervento chirurgico. Il portiere ex Fiorentina è protagonista di un inizio di stagione fallimentare, con diversi gravi errori che hanno tolto diversi punti alla squadra allenata da Gilardino

Cos'ha Gollini? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero del portiere rossoblù.

Come reso noto dal Genoa sui propri canali ufficiali, "Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità".

L'infortunio di Gollini scaturisce da un problema poco frequente, ecco perché al momento - finché il portiere non verrà operato - risulta complicato azzardare quando tornerà in campo e i tempi di recupero necessari a ristabilirsi.

Il portiere pronto a sostituire Gollini tra i pali del Genoa, finché l'ex Atalanta e Napoli non guarirà dall'infortunio, è il secondo Nicola Leali.

Gollini - suo malgrado - va a far compagnia agli altri infortunati della rosa del Genoa: da Badelj a Vitinha, ecco tutti i calciatori di cui Gilardino non può disporre al momento.

Badelj - Lesione al polpaccio - Rientro fine ottobre
Bani - Problema muscolare - Rientro fine ottobre
De Winter - Problema muscolare - Rientro metà novembre
Ekuban - Problema ai flessori - Rientro metà ottobre
Frendrup - Lesione muscolare - Rientro metà ottobre
Gollini - Lipoma all'anca - Da valutare
Malinovskyi - Lussazione articolare e frattura del perone - Rientro aprile 2025
Messias - Problema al polpaccio - Rientro metà ottobre
Vitinha - Lesione ai flessori - Rientro inizio novembre

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