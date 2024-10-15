Caso Pongracic: Il difensore non si allena con il gruppo, doveva rientrare contro il The New Saints

Sostituto di Milenkovic e difensore più costoso della storia viola Pongracic è finito fuori dai radar, le condizioni restano un mistero

Arrivato questa estate con l’etichetta del difensore più costoso della storia viola Marin Pongracic fin qui si è rivelato un vero e proprio oggetto del mistero. Il calciatore della Fiorentina ha infatti collezionato appena 235 minuti in cui non ha nemmeno brillato avendo rimeditato anche 5 ammonizioni che sono valse anche un rosso per doppio giallo. Ma il mistero riguarda soprattutto le sue condizioni fisiche, il calciatore infatti dopo lo scampolo contro l’Atalanta non è più sceso in campo per un problema fisico al flessore della coscia sinistra.

Come sappiamo la Fiorentina raramente emette comunicati sulle condizioni dei calciatori per motivi di privacy, però sappiamo che in un primo momento il problema sembrava superato, lo aveva annunciato nel post partita di Empoli Palladino, il croato infatti si era allenato con il gruppo alla vigilia del match di Conference contro il The New Saints ma a sorpresa non è stato convocato per la partita e nemmeno per quella successiva con il Milan.

Oggi a distanza di due settimane Pongracic si allena ancora a parte e la convocazione per Lecce è a rischio a distanza di un mese dall’ultima partita giocata contro l’Atalanta. Probabilmente il calciatore ha avuto una ricaduta oppure lo staff Viola ha sottovalutato l’infortunio, fatto sta che la Fiorentina non si può permettere che il difensore più costoso della sua storia sia un oggetto del mistero, l’augurio è che Pongracic torni presto in campo e che torni quel fantastico difensore visto a Lecce

LOTITO SU CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/lotito-su-castrovilli-e-giusto-che-anche-a-lui-vengano-date-delle-chance-ha-tecnica/272630/