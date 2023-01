Radio Bruno, Gollini possibile titolare contro la Roma perchè Terracciano ha ferita profonda al ginocchio

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emergono prime indicazioni dal centro sportivo per quanto riguarda la formazione della Fiorentina contro la Roma per la partita in programma domani sera allo stadio Olimpico. In porta dovrebbe giocare Gollini perchè Terracciano ha subito contro il Sassuolo un brutto taglio al ginocchio ed è in forte dubbio. In attacco Kouamè potrebbe giocare al centro del tridente con Saponara esterno, ma anche su questo c’è il dubbio perchè le condizioni di Saponara sono tutte da verificare. Bonaventura e Ikonè sicuri del posto. Nico Gonzalez invece dovrebbe partire dalla panchina perchè, come detto da Italiano in conferenza stampa, ha ancora pochi minuti nelle gambe.

