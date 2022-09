La Fiorentina spiega la scelta di Gollini fuori dai convocati: “Ha un trauma contusivo al ginocchio”

Pierluigi Gollini non è stato convocato per la sfida della Fiorentina contro il Verona in programma allo stadio Franchi, questo il report medico e le motivazioni della società viola:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pierluigi Gollini non sarà disponibile per la gara di domani a causa di un trauma contusivo al ginocchio occorso durante la gara di Conference League dello scorso giovedì

