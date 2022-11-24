Da Bergamo annunciano: "Gollini a gennaio tornerà all'Atalanta. Non ha giocato come desiderava"

Pierluigi Gollini sta per finire anticipatamente la sua esperienza alla Fiorentina, il portiere non è stato quasi mai utilizzato

Porte girevoli in casa Atalanta, che presto potrebbe ritrovarsi in rosa addirittura sei portieri: il titolare Musso, il secondo Sportiello, il terzo Rossi, il giovane Primavera Bertini, il talentoso Carnesecchi (da giugno, tornerà alla base dopo un'altra esperienza alla Cremonese) e il rientrante Gollini che tornerà a Bergamo già a gennaio dalla Fiorentina.

Per il futuro si apre quindi un grosso punto di domanda tra i pali nerazzurri. L’interessamento del Milan per Marco Sportiello è noto e pare che il giocatore sia destinato a trasferirsi in rossonero ma da Firenze, dove Sportiello conobbe Pioli, dovrebbe tornare Pierluigi Gollini. L’estremo difensore non ho trovato lo spazio che desiderava e il suo rapporto con la Fiorentina dovrebbe risolversi già a gennaio con la risoluzione anticipata del prestito. A questo punto resta da capire se e dove andrà a giocare nella seconda parte di stagione. Stesso quesito da porsi a giugno per Marco Carnesecchi, che però potrebbe rimanere a Bergamo: tutto dipenderà dalle performance di Musso da gennaio a fine stagione. Lo riporta Calciomercato.com

LE PAROLE DI BARONE SU NICO GONZALEZ

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