Barone puntualizza: "Sono stato io a voler comprare Nico Gonzalez dallo Stoccarda. Lo sto aiutando"

Arriva la parola fine di Joe Barone alla vicenda Nico Gonzalez, dopo le polemiche delle ultime settimane legate al mondiale

Nel corso della sua intervista a Italia 7, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è tornato a parlare di Nico Gonzalez, queste le sue parole:

"Non c’è niente da ricucire con Nico Gonzalez, c’è sempre stato un grandissimo rapporto, io sono stato quello che ho voluto Nico Gonzalez quando l’abbiamo preso dallo Stoccarda, ho un grande rapporto con lui e lui ha un grandissimo rapporto con me, l’ho accolto quando è tornato dal Qatar. Normale che quando un giocatore manca per infortunio al mondiale ci sia un periodo grigio, io ci sto parlando e lo sto aiutando. Sono sicuro che lui tornerà ad essere il grande giocatore che lui è, è un top giocatori non solo per la Fiorentina ma per la serie A e per l’Argentina”

https://www.labaroviola.com/barone-preoccupato-per-i-parcheggi-al-viola-park-sarebbe-imbarazzante-per-bagno-a-ripoli-e-firenze/193688/