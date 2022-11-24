Barone: "Preoccupato per i parcheggi al Viola Park. Sarebbe imbarazzante per Bagno a Ripoli e Firenze"

Barone ha parlato dal Viola Park dello stato dei lavori del centro sportivo, il direttore generale della Fiorentina ha fatto il punto della situazione

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Italia 7 direttamente dal Viola Park, queste le sue parole:

"Il Viola Park è il nostro orgoglio, devo ringraziare semplicemente Rocco Commisso e la sua famiglia per questo investimento verso la Fiorentina e la città di Firenze in questo periodo particolare come quello del Covid ma soprattutto di credere nella tifoseria, questo è un orgoglio importante che portiamo avanti con le infrastrutture, un tema molto serio per il calcio italiano.

Per i parcheggi al Viola Park sono molto preoccupato ma ci lavoro ogni giorno con il comune di Firenze e il comune di Bagno a Ripoli, voglio essere fiducioso che quando arriveremo qui tutti coloro che arriveranno al Viola Park non avranno problemi di parcheggi, sarebbe imbarazzante per tutti. Non solo per la Fiorentina ma per i due comuni.

Mi auguro che se ci sono delle squadre che chiedono il rinvio del pagamento delle tasse devono avere delle penalità dalla federazione italiano gioco calcio, questo è importante, vogliamo arrivare ad un calcio molto più saggio, con un calcio italiano che arriva ai livelli mondiali e che cresce, cosi ci sarebbero più entrate e permetterebbero di prendere giocatori che alzano il livello.

Non c'è niente da ricucire con Nico Gonzalez, c'è sempre stato un grandissimo rapporto, io sono stato quello che ho voluto Nico Gonzalez quando l'abbiamo preso dallo Stoccarda, ho un grande rapporto con lui e lui ha un grandissimo rapporto con me, l'ho accolto quando è tornato dal Qatar. Normale che quando un giocatore manca per infortunio al mondiale ci sia un periodo grigio, io ci sto parlando e lo sto aiutando. Sono sicuro che lui tornerà ad essere il grande giocatore che lui è, è un top giocatori non solo per la Fiorentina ma per la serie A e per l'Argentina"

LA CENA TRA NICO GONZALEZ E JOE BARONE

https://www.labaroviola.com/nazione-barone-gonzalez-ieri-incontro-chiarificatore-animi-distesi-e-sorrisi-ce-sintonia/193637/