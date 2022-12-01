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Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza

L'avventura di Gollini in maglia viola potrebbe essere già al capolinea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 09:26
Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza -
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gollini già a gennaio potrebbe salutare la Fiorentina, il portiere sembra non aver convinto i viola e quindi si stanno facendo vive altre squadre. Sul portiere sembra esserci il Bologna, Fiorentina su Cragno in uscita dal Monza. Lo scrive Tuttosport.

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