Nazione, Gollini tra i pali, Venuti titolare, Cabral può partire dal 1’. Da valutare Sottil 

Non c’è tempo per riposare dopo la sconfitta maturata domenica a Bologna. La Fiorentina di Italiano si è ritrovata già ieri al centro sportivo per analizzare gli errori fatti al Dall’Ara e iniziare a mettere nel mirino la partita di Conference League in programma giovedì, contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Sulla carta, la sfida che vedrà i viola protagonisti allo stadio Basaksehir Fatih Terim (fischio d’inizio alle 21) è la più difficile del girone. La Fiorentina ha iniziato male la sua avventura in Conference League, pareggiando 1-1 contro i lettoni dell’RFS Riga in una partita in cui erano necessari 3 punti.

La strada dunque si è messa subito in salita e un altro passo falso complicherebbe ulteriormente il cammino dei viola nella competizione europea. La squadra di Italiano arriva a questo importante appuntamento con diverse assenze e alcune incognite. Milenkovic sta proseguendo il suo percorso di recupero dall’infortunio all’adduttore rimediato in Fiorentina-Juventus quindi sarà ancora out. A Bologna si è infortunato Dodò, per lui un problema al polpaccio, motivo per cui Italiano non potrà contare neanche sul brasiliano per la trasferta in Turchia. Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski non erano a disposizione per la sfida con i rossoblù, dunque andranno nuovamente valutati. Condizioni da valutare anche per Sottil, che domenica è uscito acciaccato dopo il primo tempo. Per quanto riguarda la probabile formazione, tra i pali ci sarà Gollini, il portiere di coppa.

In difesa tornerà Igor (dopo la squalifica scontata con il Riga), che probabilmente farà coppia con Quarta. A destra favorito Venuti, a sinistra Biraghi. A centrocampo il tecnico viola potrebbe chiedere gli straordinari ad alcuni calciatori, perché togliere Amrabat o Bonaventura è complicato, e da quando Barak è arrivato a Firenze ha sempre avuto una maglia da titolare. Infine l’attacco: contro la squadra di Emre Belözoglu il centravanti sarà Cabral. Restano invece dei punti interrogativi su chi supporterà il brasiliano, anche perché prima sarà fondamentale capire come stanno Sottil e Nico Gonzalez. Di sicuro, con l’avvicinarsi della sosta, la Fiorentina e Italiano punteranno a evitare accelerare che potrebbero mettere a rischio il recupero definitivo dei giocatori alla ripresa del campionato. Lo scrive La Nazione.

