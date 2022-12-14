Tuttosport, Gollini-Fiorentina avventura al capolinea? Su di lui c’è la Salernitana

Per l'Atalanta è ovviamente meglio che vada a giocare

Tralasciando i tanti giovani in prestito di proprietà, ci sono altri due portieri che attualmente sono in rosa in Serie A che vivono un periodo opposto. Gollini, classe 1995, ha lasciato il Tottenham la scorsa estate per far rientro alla base, Bergamo non è mai stata tuttavia un'opzione concreta per lui e, quando si è palesata la Fiorentina, il ragazzo ha deciso di accettare con entusiasmo. Il problema è che il rendimento del numero 95 di Poggio Renatico è stato tutt'altro che positivo (tanti e pesanti gli errori anche banali che ha commesso) e in questi giorni si parla della possibilità che rimanga a Firenze, ma anche di un suo possibile passaggio alla Salernitana. Sono tutte piste da seguire, per l'Atalanta è ovviamente meglio che vada a giocare ma nessuna soluzione è preclusa. Lo scrive Tuttosport.

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