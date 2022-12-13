Bandinelli: "Il reality con la Fiorentina è stato pesante, telecamere sempre puntate, troppe pressioni"

Filippo Bandinelli, capitano dell'Empoli ma cresciuto con la maglia della Fiorentina dove ha anche partecipato al reality di MTV

Il capitano dell'Empoli Filippo Bandinelli si è raccontato al canale Twitch di ‘Cronache di spogliatoio’. Queste le sue parole che hanno ricordato il suo inizio di carriera, nelle fila della Fiorentina:

"Nel 2017 ero svincolato dopo il Latina, ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste che mi hanno rimesso in sesto. Avevo avuto tanti infortuni. A 19 anni sogni di fare il calciatore di Serie A. Poi ti ritrovi in un mercato che non è quello che ti aspetti, magari non hai le richieste di squadre importanti perché ti reputi già pronto".

L'esperienza del reality Calciatori - Giovani Speranze?

"È stato bello ma pesante, avevamo le telecamere puntate h24. Non ero pronto, neppure tanti miei compagni. Ci seguivano in treno, nella vita privata. Non era il momento più opportuno. Non ha influito nelle nostre carriere. I risultati nel settore giovanile della Fiorentina devono esserci, la presenza delle telecamere aveva solo aumentato la pressione, inutile a quell’età".

LE PAROLE IGOR

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