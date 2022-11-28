Nazione, Terracciano è la garanzia della Fiorentina. Gollini ora deve evitare lo strappo

Gollini dovrà riscattarsi a livello psicologico altrimenti addio già a gennaio

Si ripartirà da Terracciano, ma Gollini c'è. E fini a prova contraria (ovvero eventuali movimenti di mercato) è un portiere su cui Italiano potrà e dovrà eventualmente tornare a contare in vista della raffica di partite con cui la Fiorentina aprirà il 2023. Certo se da un lato - quello di Terracciano - il lavoro dell'allenatore sarà solo quello sul campo, per quanto riguarda Gollini, l'impegno di Italiano sarà doppio. E dovrà appoggiare assolutamente su un riscatto psicologico essenziale e definitivo. Altrimenti.. altrimenti ci sarà il mercato di gennaio a dare una mano. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, LA FIORENTINA VUOLE ARNAUTOVIC O DOMINGUEZ, I DUE “INCEDIBILI” DEL BOLOGNA

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-vuole-arnautovic-o-dominguez-i-due-incedibili-del-bologna/193994/