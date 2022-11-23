CorFio, Gollini-Cragno possibile scambio con il Monza. Barak, rinnovo legato al suo impiego 

La Fiorentina dovrà risolvere anche la "questione" riscatti

Tra qualche settimana, anche gli eventuali riscatti di Gollini e Barak saranno all’ordine del giorno. In particolare è sul portiere arrivato in prestito dall’Atalanta che si sarebbero addensati parecchi dubbi, tanto che più che di riscatto già si parla di un eventuale scambio con il Monza con Cragno, portiere che già in estate era stato valutato come alternativa al titolare Terracciano. Discorso diverso per Barak, per il quale tutto si deciderà in base al suo impiego. L’obbligo di riscatto dal Verona scatterà al raggiungimento del 55% delle presenze da almeno 45 minuti sul totale delle partite, una quota che in virtù delle ultime apparizioni è destinata a essere superata dal centrocampista tornato a far capolino nel gruppo dei titolari proprio a ridosso della sosta del campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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