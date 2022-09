Nazione, porta Fiorentina, Terracciano in vantaggio su Gollini. E per il futuro c’è Martinelli

Non solo per quel secondo e temerario palleggio a Istanbul – palla persa come a un portiere non dovrebbe mai succedere, Fiorentina sotto di due gol, Italiano prima incredulo e poi con due canini ipertrofici – Gollini si trova nella condizione di dover rincorrere Terracciano. Il quale in questa sfida giocata anche sui nervi ha dimostrato di avere sicuramente una qualità in più: la tenuta mentale. Chiedere anche a Dragowski, inciampato contro il cammino regolare di diesel-Pietro. Gollini si era presentato a Moena con grande ottimismo. Non lo confessò apertamente, ma in cuor suo aveva fondate speranze di essere il portiere titolare, magari alternandosi nelle partite in Conference. Sta succedendo esattamente il contrario, ammesso che il 6 ottobre a Edimburgo (partita decisiva contro gli Hearts) Italiano scelga di ripuntare su Gollini.

Il quale sempre a Moena aveva ricordato di essere il portiere italiano del campionato con il maggior numero di presenze nelle coppe europee. Terracciano ascoltava e intanto gli prendeva le misure, soprattutto con i piedi per le ripartenze dal basso. E qui si potrebbe aprire un altro capitolo, considerato che contro il Verona la Fiorentina ha mostrato meno disposizione al possesso e maggiore inclinazione verso i rilanci. Terracciano ne ha sbagliati almeno tre lunghi, tanto che il malumore di Italiano è stato raccolto in un video rubato nel sottopassaggio del Franchi mentre le squadre si stavano preparando a entrare per il secondo tempo: «Pietro punta lungo su Kouamé, ma se zappi sempre come fai?».

Insomma per ora è in vantaggio Terracciano, ma in prospettiva la Fiorentina ha le idee abbastanza chiare: fiducia in Tommaso Martinelli, un metro e 94 centimetri, classe 2006, ben considerato a Moena da Italiano (primo record stabilito: fu il convocato più giovane in tutti i ritiri di serie A). Martinelli difende già la porta della Primavera e fin qui è stato uno dei migliori. Nessuno nel club viola lo ammette ufficialmente, ma la sensazione è che il futuro sarà suo. Lo scrive La Nazione.

