Jovic gioca solo 4 minuti con la sua Serbia, viene fatto entrare in campo al 90° al posto di Vlahovic

Serata felice per la Serbia dei viola Jovic, Terzic e Milenkovic (che però è rimasto a Firenze infortunato). La loro nazionale ha vinto per 4-1 contro la Svezia grazie alla tripletta di Mitrovic ed il gol del granata Lukic. Il centravanti della Fiorentina Luka Jovic è stato escluso dai titolare ed è stato inserito in campo al minuto 90, sostituendo Dusan Vlahovic, e giocando la miseria di 4 minuti. Non è andato nemmeno in panchina invece l’altro viola Terzic.

