Bucchioni scettico: "Batistuta ingombrante, diventerebbe la sua Fiorentina e non quella di Commisso"

Gabriel Batistuta oggi ha parlato del suo desiderio di far parte della società viola, questo il pensiero di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato oggi delle dinamiche interne alla Fiorentina, tra i temi anche quello della candidatura di Batistuta per entrare in società. Le sue parole a Radio Bruno:

Batistuta nella dirigenza della Fiorentina si tratta di una suggestione, il rapporto con gli ex non è mai facile vedi Antognoni e Dainelli, di sicuro questi personaggi portano un grande bagaglio ma rischiano di diventare ingombranti. Batistuta diventerebbe ingombrante, diventerebbe la Fiorentina di Batistuta e non quella di Commisso, per lo stesso motivo la Juventus non richiama Del Piero, Maldini al Milan è diverso perchè il club appartiene ad un fondo di investimento, lui è entrato al posto giusto nel momento giusto, Maldini è una persona straordinaria.”

https://www.labaroviola.com/batistuta-sono-stanco-di-ripetere-che-voglio-essere-chiamato-dalla-fiorentina-me-lo-aspettavo/187317/