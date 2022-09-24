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Bucchioni scettico: "Batistuta ingombrante, diventerebbe la sua Fiorentina e non quella di Commisso"

Gabriel Batistuta oggi ha parlato del suo desiderio di far parte della società viola, questo il pensiero di Enzo Bucchioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2022 19:36
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Bucchioni scettico: "Batistuta ingombrante, diventerebbe la sua Fiorentina e non quella di Commisso"

Enzo Bucchioni ha parlato oggi delle dinamiche interne alla Fiorentina, tra i temi anche quello della candidatura di Batistuta per entrare in società. Le sue parole a Radio Bruno:

Batistuta nella dirigenza della Fiorentina si tratta di una suggestione, il rapporto con gli ex non è mai facile vedi Antognoni e Dainelli, di sicuro questi personaggi portano un grande bagaglio ma rischiano di diventare ingombranti. Batistuta diventerebbe ingombrante, diventerebbe la Fiorentina di Batistuta e non quella di Commisso, per lo stesso motivo la Juventus non richiama Del Piero, Maldini al Milan è diverso perchè il club appartiene ad un fondo di investimento, lui è entrato al posto giusto nel momento giusto, Maldini è una persona straordinaria.” 

https://www.labaroviola.com/batistuta-sono-stanco-di-ripetere-che-voglio-essere-chiamato-dalla-fiorentina-me-lo-aspettavo/187317/

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