Barone sulle parole di Gollini: “Non ha fatto il professionista, si commenta da solo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha cos parlato prima della sfida contro la Cremonese: “Oggi è una prova per vedere se questa squadra ha continuità. Me lo auguro. Ci aspettiamo una partita combattuta, la concentrazione deve essere al massimo per dimostrare di avere continuità”

Infine, su Gollini: “È una situazione strana, un professionista che vive giocando a calcio si commenta da se stesso, non fa più il professionista. Noi a Firenze vogliamo giocatori innamorati della città, della maglia e della tifoseria”