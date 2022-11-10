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La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"

La situazione in casa Fiorentina per quanto riguarda il portiere sembra essere molto chiara, con Terracciano titolare e Gollini sempre più ai margini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 15:21
La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Da Nico Gonzalez a Gollini. In effetti anche lo status delle gerarchie per quanto riguarda la porta sembrano già sufficientemente chiare. E accanto a Terracciano, praticamente promosso titolare a tempo pieno, ecco che il club viola potrebbe davvero iniziare a ritagliare spazi preziosi al baby Martinelli. Dunque, Gollini che in estate era arrivato a Firenze con l’opportunità (o forse proprio la prospettiva) di essere il nuovo numero uno, rischia di avere sull’orizzonte un futuro (in viola) molto precario. Lo scrive La Nazione

ZURKOWSKI VA ALL'EMPOLI

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