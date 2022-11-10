La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"
La situazione in casa Fiorentina per quanto riguarda il portiere sembra essere molto chiara, con Terracciano titolare e Gollini sempre più ai margini
Da Nico Gonzalez a Gollini. In effetti anche lo status delle gerarchie per quanto riguarda la porta sembrano già sufficientemente chiare. E accanto a Terracciano, praticamente promosso titolare a tempo pieno, ecco che il club viola potrebbe davvero iniziare a ritagliare spazi preziosi al baby Martinelli. Dunque, Gollini che in estate era arrivato a Firenze con l’opportunità (o forse proprio la prospettiva) di essere il nuovo numero uno, rischia di avere sull’orizzonte un futuro (in viola) molto precario. Lo scrive La Nazione
https://www.labaroviola.com/dalla-liguria-sicuri-accordo-trovato-la-fiorentina-cede-allempoli-zurkowski-bajrami-arriva-in-viola/191916/