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Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"

Secondo il Secolo Xix, la Fiorentina avrebbe trovato l'accordo con l'Empoli per Zurkowski nonostante il litigo estivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 11:59
Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Spezia
Zurkowski
Bajrami
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Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il Secolo XIX, quotidiano che segue anche le vicende dello Spezia interessato a Zurkowski da difficile la pista che porta in Liguria. Infatti, nonostante la discussione estiva tra il presidente dell'Empoli Corsi e Joe Barone il polacco ha confermato la sua volontà di tornare a Empoli. La Fiorentina, si legge, avrebbe già trovato un accordo con il club del presidente Corsi per il ritorno di Zurkowski al Castellani con un possibile arrivo di Bajrami a Firenze

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