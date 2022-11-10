Dalla Liguria sicuri: "Accordo trovato, la Fiorentina cede all'Empoli Zurkowski. Bajrami arriva in viola?"
Secondo il Secolo Xix, la Fiorentina avrebbe trovato l'accordo con l'Empoli per Zurkowski nonostante il litigo estivo
Il Secolo XIX, quotidiano che segue anche le vicende dello Spezia interessato a Zurkowski da difficile la pista che porta in Liguria. Infatti, nonostante la discussione estiva tra il presidente dell'Empoli Corsi e Joe Barone il polacco ha confermato la sua volontà di tornare a Empoli. La Fiorentina, si legge, avrebbe già trovato un accordo con il club del presidente Corsi per il ritorno di Zurkowski al Castellani con un possibile arrivo di Bajrami a Firenze
DAZN VERGOGNOSO CON I TIFOSI DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/dazn-senza-vergogna-non-si-scusa-e-non-rimborsa-i-tifosi-per-i-disservizi-di-fiorentina-salernitana/191911/