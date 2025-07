SkySport: “Valzer degli ex portieri viola. Dopo Terracciano e Sportiello, anche Gollini si accasa alla Cremonese”

Continua il valzer degli ex portieri della Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Dopo Terracciano, anche Marco Sportiello cambia squadra e torna all’Atalanta. L’ex viola ha lasciato proprio il Milan per tornare in nerazzurro, dove ha militato prima e dopo l’avventura con i gigliati e diventare il vice-Carnesecchi. In più c’è un’altra novità: Pierluigi Gollini, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha praticamente formalizzato il suo passaggio in prestito secco alla Cremonese. Il portiere lascia la Roma per difendere i pali della formazione grigiorossa.