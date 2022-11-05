Nazione, Gollini tra errori e panchina, Terracciano è il numero uno. E il riscatto è sempre più lontano 

Gollini quando ha accettato la proposta viola non si aspettava un inizio di stagione così complicato

Quando ha accettato la proposta estiva della Fiorentina, Pierluigi Gollini non immaginava di certo un avvio di stagione così complicato. Anzi, erano i giorni in cui si pensava che il club viola volesse reperire sul mercato un portiere titolare, con il conseguente arretramento a riserva di Terracciano. Sfumarono via via i vari Vicario, Carnesecchi e Provedel. Rimase lui, che pian piano scalò posizioni nella testa dei dirigenti viola. Operazione poco rischiosa dal punto di vista economico (prestito con diritto di riscatto) e l’idea di provare a rilanciare nel calcio italiano un prospetto sicuramente interessante per quanto dimostrato in passato. Gollini, però, aveva fatto i conti senza... l’altro. Perché di Terracciano si poteva dire tutto, meno che non fosse determinato a tenersi il posto da titolare soffiato pochi mesi prima a Dragowski. Sfida lanciata fin da Moena. Un’amichevole Pietro, ed un’altra Piergollo. E via così fino a inizio stagione. Poi però qualcosa si è inceppato. In ottica Fiorentina un film già visto, con Terracciano che gara dopo gara si è mangiato la concorrenza. Questione di testa e di prestazioni. L’alternanza nel ruolo può essere preziosa, ma anche deleteria. Gollini gioca la prima contro la Cremonese e sbaglia in occasione del calcio d’angolo del 2-2. Difficile da dimenticare la notte da incubo di Istanbul, così come l’uscita avventurosa nella partita del Franchi contro il Basaksehir.

Tre gare disputate in campionato su dodici (ma quelle tre furono a cavallo del decisivo doppio confronto con il Twente dove fu scelto Terracciano). E giovedì sera Gollini ha perso anche la sua titolarità in coppa. Italiano a fine partita ha parlato di un problema fisico di poco conto. Al di là di una condizione generale che non sembra ancora delle migliori, l’impressione è che l’alternanza ormai non ci sia più. Anche perché Terracciano nelle ultime partite è sempre risultato uno dei migliori in campo. Ed oggi è anche complicato immaginare che la Fiorentina voglia esercitare il riscatto estivo, con l’Atalanta che pretende 9 milioni per il cartellino del portiere rapper. Lo scrive La Nazione.

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