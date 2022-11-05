Nazione, Gonzalez vicino al rientro: potrebbe essere già tra i convocati per il match di Genova

Gonzalez sta meglio rispetto ai giorni scorsi, vuole provare a rientrare prima della sosta Mondiale

Dopo il rientro notturno da Riga (squadra e staff sono arrivati a Firenze intorno alla mezzanotte di giovedì sera), la Fiorentina è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di ieri al centro sportivo ‘Davide Astori’. La prima buona notizia per Italiano è arrivata da Amrabat, che ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed ha smaltito il problema alla zona lombare che gli ha impedito di partecipare alla trasferta in Lettonia. La seconda soddisfazione è rappresentata dal ritorno in gruppo di Nico Gonzalez. In un video postato dalla Fiorentina sui propri canali social lo si è visto correre sorridente con i compagni (fra questi anche Castrovilli). Sicuramente sta meglio rispetto ai giorni scorsi e non è escluso che possa rientrare nell’elenco dei convocati per Genova.

Difficile però che giochi dal primo minuto. Da capire se, eventualmente, possa disputare uno spezzone nella ripresa. Insomma, ancora non ci siamo per riproporlo dal primo minuto, ma il miglioramento è tangibile. Niente di nuovo all’orizzonte, invece, per Riccardo Sottil, che ha continuato ad allenarsi completamente a parte e non sarà senz’altro disponibile per la trasferta di ‘Marassi’. Il resto del gruppo sta bene e, dopo gli ultimi risultati positivi, anche l’umore è tornato a volgere al sereno. Contro la Samp è scontato il ritorno di diversi giocatori rimasti fuori a Riga. Dodô e Biraghi torneranno sulle corsie esterne, così come Milenkovic tornerà a far coppia con Quarta al centro della difesa. Detto di Amrabat, a centrocampo c’è abbondanza. Bonaventura e Barak avanzano la candidatura, ma sono sospetti in ottica Samp gli zero minuti giocati da Duncan in Lettonia, visto che il ghanese è entrato molto bene nella ripresa a La Spezia. In attacco zero dubbi. Jovic si riprenderà la maglia da titolare, così come Kouame. Il reparto sarà completato inizialmente da Ikoné. La buona verve di Cabral tornerà utile nella ripresa. Lo scrive La Nazione.