Nazione, Gollini torna tra i pali. Centrocampo composto da Amrabat-Barak e Bonaventura

Vincenzo Italiano fa la conta dei disponibili. Un po’ come succede spesso di recente. L’allenamento di ieri mattina al centro sportivo è servito per certificare il ritorno di Alfred Duncan fra i disponibili. Il centrocampista ghanese, fermatosi a lungo per un problema muscolare, tornerà utile nelle consuete rotazioni di centrocampo. Magari già da domenica contro il Verona. Notizie meno positive su altri fronti. Certe le assenze di Milenkovic e Dodô, prevale il pessimismo anche per quanto riguarda Gonzalez, Sottil e Zurkowski. Tutti e tre, anche ieri, hanno lavorato lontano dal gruppo.

Difficile immaginare una loro convocazione per Istanbul a meno di recuperi in extremis. La squadra partirà nel primo pomeriggio, dopo aver sostenuto la rifinitura in mattinata al centro sportivo ‘Davide Astori’ (intorno alle 9:45). Italiano ed un calciatore parleranno alle 19.15 locali (un’ora prima in Italia). Ieri, intanto, Rocco Commisso ha trascorso diverse ore insieme alla squadra ed ha pranzato con calciatori e staff.

In ottica formazione è lecito aspettarsi qualche cambio rispetto all’undici titolare di Bologna, ma i tanti infortuni limitano di molto le rotazioni di Italiano. Senz’altro tornerà Gollini in porta, così come sicuramente in difesa toccherà a Venuti a destra, con Quarta ed Igor a formare la coppia centrale. Possibile continuità anche a sinistra, dove dovrebbe ritrovare posto Biraghi. A centrocampo Italiano chiederà un sacrificio alla mediana titolare anche in vista dell’imminente sosta. Bonaventura, Amrabat e Barak potrebbero essere riproposti in blocco. Da considerare che Maleh, fuori a Bologna, è il centrocampista più riposato ed al momento insidia Barak (fresco di convocazione in nazionale). In attacco è scontato il ritorno di Cabral, con Jovic che partirà dalla panchina. I due esterni saranno Ikoné e Saponara, con Kouame tenuto inizialmente a riposo. Lo scrive La Nazione.

