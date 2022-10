Retroscena Corriere fiorentino: “Terracciano non ha gradito arrivo di Gollini, poi l’intervento di Italiano”

Ieri è stato il giorno del rinnovo di contratto di Terracciano fino al 2025, ufficializzato dalla società e accolta con grande gioia dal portiere che ha definito Firenze “Casa mia”. Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, in estate Terracciano era stato vicino ad accettare la corte di Maurizio Sarri per la Lazio, che poi prese Maximiliano e Provvedel, inoltre, da quello che scrive il quotidiano, il portiere della Fiorentina non aveva gradito l’arrivo di Gollini ma la situazione fu risolta dal tecnico viola Vincenzo Italiano che spiegò al portiere che non sarebbe cambiato nulla e che la scelta sarebbe dipesa sempre e solo dal rendimento sul campo da gioco.

