Corriere dello Sport, rinnovo Venuti in stand by. Saponara a Bonaventura? Discorsi approfonditi a fine stagione

Su Saponara e Bonaventura ogni discorso verrà approfondito a ridosso del termine della stagione mentre pare essersi bloccata la trattativa per il prolungamento di Venuti: dopo i primi contatti di agosto, la situazione è in stallo anche perché sulla destra Italiano ha trovato in Terzic una risorsa e perché in Serie B, con la Reggina, Niccolò Pierozzi sta vivendo un’ottima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

