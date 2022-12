Nazione, la Fiorentina si interroga sul futuro di Gollini: il portiere può partire forse già a gennaio

Discorso diverso per Gollini, arrivato alla Fiorentina in prestito dall’Atalanta con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Questi tre mesi però sono stati negativi per Gollini, ecco perché la porta della Fiorentina è tornata saldamente nelle mani di Terracciano e il classe 1995 è destinato a partire, probabilmente già a gennaio. Lo scrive La Nazione.

