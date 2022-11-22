Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari

Il portiere, attualmente al Monza, piace ad Italiano

Discorso relativo al portiere, senza dubbio da rivedere il prestito di Gollini non sa semplice, ma la Fiorentina potrebbe seriamente decidere di intercettare il malumore di Cragno e riproporre le basi per una trattativa che in estate poteva decollare. Cragno piace e piacerebbe al club viola e a Italiano. Lo scrive La Nazione.

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