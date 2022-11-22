Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari
Il portiere, attualmente al Monza, piace ad Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 09:35
Discorso relativo al portiere, senza dubbio da rivedere il prestito di Gollini non sa semplice, ma la Fiorentina potrebbe seriamente decidere di intercettare il malumore di Cragno e riproporre le basi per una trattativa che in estate poteva decollare. Cragno piace e piacerebbe al club viola e a Italiano. Lo scrive La Nazione.
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