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Gollini lascia nuovamente l'Atalanta: andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni

L'ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini andrà nuovamente in prestito, questa volta al Monza. Diritto di riscatto fissato a 3 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 12:50
Gollini lascia nuovamente l'Atalanta: andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Movimento in entrata per il Monza, non attivo solo a livello di cessioni come dimostra la recente partenza di Colpani in direzione Fiorentina. Per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini.

Il portiere arriva dall'Atalanta, secondo quanto ha raccolto TMW, in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Affare fatto tra la compagine monzese e quella bergamasca: manca solo l'annuncio.

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