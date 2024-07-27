Gollini lascia nuovamente l'Atalanta: andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni
L'ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini andrà nuovamente in prestito, questa volta al Monza. Diritto di riscatto fissato a 3 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 12:50
Movimento in entrata per il Monza, non attivo solo a livello di cessioni come dimostra la recente partenza di Colpani in direzione Fiorentina. Per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini.
Il portiere arriva dall'Atalanta, secondo quanto ha raccolto TMW, in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Affare fatto tra la compagine monzese e quella bergamasca: manca solo l'annuncio.
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