Gollini da horror, 3,5 in pagella. Quarantacinque minuti comodi, poi viene battuto al primo tiro (centrale) da Gurler. Al quale poi regala con una leggerezza horror l’opportunità di rubargli il pallone per raddoppiare. Ingenuità colossale per un portiere della sua esperienza. Terzo gol evitabilissimo. Lo scrive La Nazione.

