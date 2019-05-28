Ufficiale: Norgaard è stato venduto al Brentford per 4 milioni di euro. Era stato comprato per sostituire Milan Badelj

È ufficiale il centrocampista danese Norgaard lascia la Fiorentina. E' stato ceduto Brentford per 4 milioni di euro e ha firmato un contratto di quattro anni. Era stato preso la scorsa estate per rimp...

A cura di Redazione Labaroviola 28 maggio 2019 11:10

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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