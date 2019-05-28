Ufficiale: Norgaard è stato venduto al Brentford per 4 milioni di euro. Era stato comprato per sostituire Milan Badelj
È ufficiale il centrocampista danese Norgaard lascia la Fiorentina. E' stato ceduto Brentford per 4 milioni di euro e ha firmato un contratto di quattro anni. Era stato preso la scorsa estate per rimp...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 11:10
È ufficiale il centrocampista danese Norgaard lascia la Fiorentina. E' stato ceduto Brentford per 4 milioni di euro e ha firmato un contratto di quattro anni. Era stato preso la scorsa estate per rimpiazzare il partente Milan Badelj. E' stato ceduto Brentford per 4 milioni di euro e ha firmato un contratto di cinque anni.