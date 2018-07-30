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Benassi: "EL? Giusto che la giochi il Milan. Bene Gerson e Norgaard, vincere il quadrangolare..."

Il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno direttamente da Telegen, dove la Fiorentina si sta allenando in vista del campionato: "La preparazione? Procede bene. Abbia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 20:18
Benassi: "EL? Giusto che la giochi il Milan. Bene Gerson e Norgaard, vincere il quadrangolare..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno direttamente da Telegen, dove la Fiorentina si sta allenando in vista del campionato: "La preparazione? Procede bene. Abbiamo vinto il quadrangolare e vincere aiuta a vincere. La nostra forza è il gruppo, l'unione: è quella la nostra forza. Gerson e Norgaard? Si sono subito messi a massima disposizione, si allenano forte e hanno capito di essere arrivati in una squadra molto affiatata. Facciamo fatica a fare gol? E' un dato di fatto in questo momento, ma le gambe sono ancora imballate. Europa League? Sul campo l’aveva guadagnata il Milan, è giusto che la giochino loro, tiferò anche per l'Atalanta. I miei gol? E' più importante l'obiettivo di squadra, il resto verrà di conseguenza".

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