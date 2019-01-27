Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina
Quotidiani tutti d'accordo questa mattina, la Fiorentina dovrebbe giocare a Verona contro il Chievo con: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel,...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 09:08
Quotidiani tutti d'accordo questa mattina, la Fiorentina dovrebbe giocare a Verona contro il Chievo con: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel, Simeone.
Non ci dovrebbero essere dubbi, Con Biraghi che viene sostituito da Hancko e con Norgaard schierato davanti alla difesa, fuori Gerson.