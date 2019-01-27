Labaro Viola

Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina

Quotidiani tutti d'accordo questa mattina, la Fiorentina dovrebbe giocare a Verona contro il Chievo con: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 09:08
Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Rassegna Stampa
Fiorentina
Probabile Formazione
Hancko
Norgaard
Condividi

Quotidiani tutti d'accordo questa mattina, la Fiorentina dovrebbe giocare a Verona contro il Chievo con: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel, Simeone.

Non ci dovrebbero essere dubbi, Con Biraghi che viene sostituito da Hancko e con Norgaard schierato davanti alla difesa, fuori Gerson.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok