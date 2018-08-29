Labaro Viola

Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, dopo la classica giornata di riposo stabilita da Pioli nelle gare della domenica (il martedì), oggi si ritorna a lavoro per preparare il match contro l'Udine...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 09:20
Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Rassegna Stampa
Fiorentina
Pioli
Pjaca
Eysseric
Fiorentina Udinese
Norgaard
Condividi

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, dopo la classica giornata di riposo stabilita da Pioli nelle gare della domenica (il martedì), oggi si ritorna a lavoro per preparare il match contro l'Udinese di Domenica 2 Settembre, gara in programma al Franchi ore 18.00. La formazione dovrebbe portare alla conferma degli undici iniziali che hanno sconfitto il Chievo Verona sebbene Norgaard, elogiato in conferenza, è molto apprezzato da Pioli. Pjaca prova a scalzare Eysseric dai titolari ma finchè non avrà una condizione fisica ottimale, non sarà così.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok