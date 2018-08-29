Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, dopo la classica giornata di riposo stabilita da Pioli nelle gare della domenica (il martedì), oggi si ritorna a lavoro per preparare il match contro l'Udine...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, dopo la classica giornata di riposo stabilita da Pioli nelle gare della domenica (il martedì), oggi si ritorna a lavoro per preparare il match contro l'Udinese di Domenica 2 Settembre, gara in programma al Franchi ore 18.00. La formazione dovrebbe portare alla conferma degli undici iniziali che hanno sconfitto il Chievo Verona sebbene Norgaard, elogiato in conferenza, è molto apprezzato da Pioli. Pjaca prova a scalzare Eysseric dai titolari ma finchè non avrà una condizione fisica ottimale, non sarà così.