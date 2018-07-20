Maxi Olivera al River per 4 milioni, i soldi per finanziare Nørgaard, gigante danese sulle orme di Badelj

Oltre a Gerson la Fiorentina ieri ha annunciato l’acquisto di Christian Norgaard, centrocampista del Broendby, classe 1994. Nell’ultima stagione tra campionato e coppe ha collezionato 41 presenze e re...

Oltre a Gerson la Fiorentina ieri ha annunciato l’acquisto di Christian Norgaard, centrocampista del Broendby, classe 1994. Nell’ultima stagione tra campionato e coppe ha collezionato 41 presenze e realizzato 2 reti. Norgaard è un centrocampista centrale dotato di grande fisicità, alto 1.87, ma dotato anche di buona tecnica.

Sarà oggi a Firenze per le visite mediche e per firmare il nuovo quadriennale. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai tre milioni di euro. Sulla carta potrebbe essere il sostituto di Badelj, ma dovrà dimostrare di essere all’altezza del calcio italiano. «Seguivamo Norgaard nell’ultimo periodo ­ spiega Pioli ­.Gioca davanti alla difesa e ha un buon dinamismo, ci potrà aiutare». Novità anche sul fronte partenze: Maxi Olivera è a un passo dal River Plate. La Fiorentina dovrebbe incassare 4 milioni, ovvero isoldi che, più o meno, verserà al Broendby.

Gazzetta dello Sport